Son dakika haberleri... Bakan Koca: "39 bin 836 acil sağlık personelimizle Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bakan Koca: "39 bin 836 acil sağlık personelimizle Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bakan Koca:

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "39 bin 836 acil sağlık personelimizle Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "39 bin 836 acil sağlık personelimizle Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı. Bakan Koca, acil sağlık personelinin çalışmalarından görüntülerin de yer aldığı paylaşımında, "3 bin 156 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz, 5 bin 886 kara ambulansımız, 6 deniz ambulansımız, 12 helikopter ambulansımız, 3 uçak ambulansımız ve 39 bin 836 acil sağlık personelimizle Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/ İHA)

ULUDAĞ'DA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

ULUDAĞ'DA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

 Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

 Son dakika haberi! Gambiya'da Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Son dakika haberi! Gambiya'da Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title