Son dakika haberleri! Avrupa Birliği, Kazakistan'daki kuraklık mağdurlarına 200 bin avro tahsis edecek

Son dakika haberler: NUR Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'da kuraklık mağduru 6 bin kişiye, insani yardım olarak 200 bin avro tahsis edeceklerini bildirdi.

NUR Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'da kuraklık mağduru 6 bin kişiye, insani yardım olarak 200 bin avro tahsis edeceklerini bildirdi.

AB'nin Kazakistan Temsilciliğinden yapılan açıklamada, bu yaz aşırı sıcaklıklar nedeniyle meydana gelen kuraklıktan, ülkede en fazla Türkistan ve Mangistau eyaletlerinin etkilendiği kaydedildi.

Söz konusu durum dolayısıyla bu eyaletlerdeki çoğu ailenin ana geçim kaynaklarını kaybettiklerine işaret edilen açıklamada, "AB, Kazakistan Kızılayını bu insanların kayıplarını karşılamak için yaptığı çalışmalarını desteklemektedir. Bu amaçla Mangıstau ve Türkistan eyaletlerindeki 6 bin kişiye 200 bin avro tahsis edilecektir." ifadesine yer verildi.

Kazakistan'da bu yaz aşırı sıcaklık nedeniyle doğal su kütleleri ve hayvan meraları kurumuş; birçok bölgede hayvanlar açlıktan telef olmuştu. Ülkede gelir kaynağı tamamen hayvancılığa bağlı yaklaşık 70 bin kişinin, kuraklıktan etkilendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova