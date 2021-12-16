AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da kibritle oynayan çocuk evi yaktı

İSTANBUL Avcılar'da evde kibritle oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-682 Sokak'taki tek katlı gecekonduda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evdeki 2 yaşındaki çocuk, kibritle oynamaya başladı. Çocuk kibritle oyun oynarken halı tutuştu. Bir anda alevler içinde kalan evdekiler, kendilerini dışarı atarken itfaiyeye haber verdi. Yangında kimse yaralanmazken olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Haber gelmesi üzerine yangına hortumla müdahale ettiğini belirten evi yakan çocuğun amcası Gökhan Cıvalı, "İki yaşındaki çocuk var, benim yeğen oluyor. Kibritle mi çakmakla mı oynarken tutuşturmuş evi. Bize haber geldi, çoktan iş işten geçmişti. Yetiştik ben hortumla müdahale etmek zorunda kaldım. Yaralı yok buna da şükür, maddi olarak ufak bir zararımız var. Çocuk zaten gariban bir çocuk belediye işinde çalışıyor. Zaten kirada, yetkililerden bir yardım istiyoruz" diye konuştu.