Son dakika haberleri! Artvin-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapandı Son dakika haberleri: Artvin-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapandıARTVİN-Erzurum karayolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Artvin-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapandı

ARTVİN-Erzurum karayolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Yusufeli ilçesi sınırlarında bulunan Yeniköy mevkiinde saat 17.30 sıralarında etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu. Heyelandan dolayı yamaçtan kayan toprak ve taşlar, karayoluna doldu. Artvin-Erzurum karayolu güzergahı Yeniköy mevkii ulaşıma kapandı, karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen ekipler, yol açma çalışması sürdürüyor.

Kaynak: DHA