Son dakika haberleri: Ankara'da "büyücü" operasyonunda Suriye uyruklu 13 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Ankara'da "büyücü" operasyonunda Suriye uyruklu 13 şüpheli yakalandı

10.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:59
Son dakika haberleri: Ankara'da

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da, "büyü" yaptıklarını iddia ederek tuzaklarına düşürdükleri kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, "büyü" yaptıklarını iddia ederek tuzaklarına düşürdükleri kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bir suç örgütünün "büyü" iddiasıyla dolandırıcılık yaptığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından zanlılara ait Altındağ ilçesindeki 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Suriye uyruklu 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin Altındağ'da bir evi özel eşyalarla dizayn edip sözde "büyü merkezi"ne dönüştürdüğü, mağdurları buraya davet edip para karşılığında dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle sorunlarını çözdüklerini iddia ettikleri belirlendi.

Suç örgütü üyelerinin açtıkları internet sitesi üzerinden de özellikle Arap ülkelerindeki yabancı uyruklu kişilerle görüntülü konuşup "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli belgelere ve eşyaya el konuldu.

Sözde büyü merkezi olarak kullanılan evde yapılan aramada, kurutulmuş hayvan kafaları, renkli heykeller ve sandalyeye halatla bağlanmış oyuncak bebekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, dolandırıcılıktan kazandıkları parayla lüks bir yaşam sürdüğü belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Barış Manço Özcan Deniz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Erol Bulut Cenk Tosun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ölü Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Ankara'da "büyücü" operasyonunda Suriye uyruklu 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 13:09:46. #1.16#
title