Son dakika haberleri: Ankara'da "büyücü" operasyonunda Suriye uyruklu 13 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da, "büyü" yaptıklarını iddia ederek tuzaklarına düşürdükleri kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, "büyü" yaptıklarını iddia ederek tuzaklarına düşürdükleri kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bir suç örgütünün "büyü" iddiasıyla dolandırıcılık yaptığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından zanlılara ait Altındağ ilçesindeki 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Suriye uyruklu 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin Altındağ'da bir evi özel eşyalarla dizayn edip sözde "büyü merkezi"ne dönüştürdüğü, mağdurları buraya davet edip para karşılığında dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle sorunlarını çözdüklerini iddia ettikleri belirlendi.

Suç örgütü üyelerinin açtıkları internet sitesi üzerinden de özellikle Arap ülkelerindeki yabancı uyruklu kişilerle görüntülü konuşup "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli belgelere ve eşyaya el konuldu.

Sözde büyü merkezi olarak kullanılan evde yapılan aramada, kurutulmuş hayvan kafaları, renkli heykeller ve sandalyeye halatla bağlanmış oyuncak bebekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, dolandırıcılıktan kazandıkları parayla lüks bir yaşam sürdüğü belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan