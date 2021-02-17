Son dakika haberleri: Ağrı'daki 'sahte gelin' operasyonunda 6 tutuklama
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Son dakika haberleri: Ağrı'daki 'sahte gelin' operasyonunda 6 tutuklama

17.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:37
Son dakika haberleri: Ağrı'daki 'sahte gelin' operasyonunda 6 tutuklama

Son dakika haberi: AĞRI'da, polis ekiplerince yürütülen 'sahte gelin' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, mahkemece tutuklandı.

AĞRI'da, polis ekiplerince yürütülen 'sahte gelin' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, mahkemece tutuklandı.

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen 'sahte gelin' soruşturmasında, Doğubayazıt ilçesinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5'i kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri: Ağrı'daki 'sahte gelin' operasyonunda 6 tutuklama
Son dakika haberleri: Ağrı'daki 'sahte gelin' operasyonunda 6 tutuklama
Son dakika haberleri: Ağrı'daki 'sahte gelin' operasyonunda 6 tutuklama
Son dakika haberleri: Ağrı'daki 'sahte gelin' operasyonunda 6 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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