Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı
10.10.2020 22:15 | Son Güncelleme: 10.10.2020 22:18
Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı 84, 85 ve 86 nolu kararlarla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 18 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz