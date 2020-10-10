Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı

10.10.2020 22:15 | Son Güncelleme: 10.10.2020 22:18
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 18 bina karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı 84, 85 ve 86 nolu kararlarla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 18 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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