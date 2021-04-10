Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için taziye mesajları
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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için taziye mesajları

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için taziye mesajları

Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün vefat eden annesi Saliha Gül için taziye dileklerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün vefat eden annesi Saliha Gül için taziye dileklerini iletti.

Bakan Elvan, sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'in muhterem validesi Saliha Hanım'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Saliha Hanım'a Allah'tan rahmet, değerli Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından, "Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'in kıymetli annesi Saliha Hanım'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum." paylaşımını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşimin değerli anneleri Saliha Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Twitter hesabından, "Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül Beyefendi'nin rahmet-i rahmana kavuşan muhterem valideleri Saliha Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Bakanımıza ve tüm yakınlarına sabırlar dilerim. Mekanı cennet, makamı ali olsun." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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