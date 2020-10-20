Son dakika haberleri | ABD'de Google'a en büyük "anti tröst" davası
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Son dakika haberleri | ABD'de Google'a en büyük "anti tröst" davası

20.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 20.10.2020 21:09
Son dakika haberleri | ABD'de Google'a en büyük

Son dakika haberler... ABD Adalet Bakanlığı ve 11 eyalet, teknoloji şirketi Google'a "yasa dışı tekel oluşturarak rekabeti engellemek" suçlamasıyla "anti tröst" davası açtı.

ABD Adalet Bakanlığı ve 11 eyalet, teknoloji şirketi Google'a "yasa dışı tekel oluşturarak rekabeti engellemek" suçlamasıyla "anti tröst" davası açtı.

ABD Adalet Bakanlığı, teknoloji firması Google'a dava açtı. Bakanlık şirketi, yasa dışı tekel oluşturarak rekabeti engellemek ve tüketiciye zarar vermekle suçladı. Şirketin piyasadaki gücünü rakiplerini bastırmak için kullandığını iddia eden Adalet Bakanlığı, şirketin parçalara bölünmesi gibi tüm seçeneklerin bulunduğunu ifade etti. 11 eyaletin de katıldığı dava, ABD tarihinde son 20 yıldır Washington hükümetinin açtığı "en büyük anti tröst davası" olarak nitelendirildi. Söz konusu dava 1974 yılında AT&T'ye açılan ve Bell şirketin bölünmesiyle sonuçlanan, 1998'de ise Microsoft'a açılan ve tekelinin kırılmasıyla sonuçlanan iki dava ile kıyaslanıyor.

Adalet Bakanlığı, Google'ın ABD'deki tüm genel arama motoru faaliyetlerinin yüzde 90'ını ve mobil cihazlardaki aramaların yüzde 95'ini gerçekleştirdiğini ifade etti. Dava başvurusunda Google'ın arama dağıtımındaki kontrolüne dikkat çekilerek, "Sonuçta daha az seçenek, daha az yenilik ve daha az rekabetçi reklam fiyatlarından tüketiciler ve reklam verenler mağdur oluyor. Bu nedenle mahkemeden Google'ın arama dağıtımındaki kontrolünü kırmasını istiyoruz, böylece rekabet ve yenilik devam edebilir" denildi.

"Yasa dışı yollarla gücü elinde tutuyor"

Google eleştirmeni olan Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley de yaptığı açıklamada şirketi "yasadışı yollarla" gücü elinde tutmakla suçladı ve davayı "en önemli anti tröst davası" olarak nitelendirdi.

"Dava derinden kusurlu"

Arama motoru Google tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu dava "derinden kusurlu" şeklinde nitelendirildi. Açıklamada, "İnsanlar Google'ı tercih ettikleri için kullanıyor, mecbur oldukları için veya alternatif bulamadıkları için değil" ifadelerini kullanıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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