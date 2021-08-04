Son dakika haberi: Yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin tutuklandı
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Son dakika haberi: Yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin tutuklandı

Son dakika haberi: Yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'dan Zonguldak'a gelen bir şehirler arası otobüsün muavini, kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Muğla'dan Zonguldak'a gelen bir şehirler arası otobüsün muavini, kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, Muğla'dan Zonguldak'a seyir halindeki şehirler arası bir yolcu otobüsünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, otobüste yolculuk yapan 24 yaşındaki genç bir kadın, yolculuk sırasında uyuduğu sırada saçında ıslaklık hissetti. Muavinden şüphelenen genç kadın, otobüs Zonguldak'a ulaşınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan muavin B.K., poliste suçunu itiraf etti. B.K.'nın DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken genç kadın saçındaki sıvının karşılaştırılacağı öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen muavin B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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