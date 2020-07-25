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Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda etti

Son dakika haberi: Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda etti
25.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:52

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Bu yenilgi ile birlikte Yeni Malatyaspor 3 yıl önce çıktığı Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düştü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Gökhan'ın pasında topla buluşan Kjartansson'un vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa dokunan Umut'un vuruşunda kaleci Hamza son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada Gaziantep FK'nin geliştirdiği atakta ceza sahasının dışından topla buluşan Muhammet'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada serbest vuruş kazanan konuk ekipte topun başına geçen Djilobodji, ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

90. dakikada Kjartansson'ın ceza sahasının dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Esat Sancaktar xx, Alpaslan Dedeş xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Ndayishimiye x (Yiğithan dk. 89 ?), Mina xx, Hadebe xx, Karim xx, Murat xx, Ahmed x (Donald dk. 68 x), Gökhan x, Umut x, Fofana x (Erkan dk. 60 x), Kjartansson x

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gaziantep FK: Haydar xxx, Olkowski xx, Djilobodji xxx (Kubilay dk. 78 x), Kana-Biyik xx, Tosca xx, Morais xx, Güray xx (Furkan dk. 45 xx), Andre Sousa xx, Jefferson xx (Kenan dk. 45 xx), Maxim xx (Mehmet Erdem dk. 90 ?), Muhammet xx (Muğdat dk. 75 ?)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Hasan Yurtseven, Kenan Özer

Teknik Sorumlu: Christian Petre

Sarı kart: Karim (Y.Malatyaspor)

Gol: Djilobodji (dk. 63) (Gaziantep FK) - MALATYA

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Kaynak: İHA

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