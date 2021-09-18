Son dakika haberi | Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin Şebve iline düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü - Haberler
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Son dakika haberi | Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin Şebve iline düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü

AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin Şebve iline düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü

Son dakika gelişmesine göre Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, ülkenin güneydoğusundaki Şebve iline düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin öldüğünü duyurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, ülkenin güneydoğusundaki Şebve iline düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberine göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Şebve'nin Merha ilçesine bağlı Nakil Makva bölgesinde sivilleri taşıyan bir araca hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.

Haber de başka detaya yer verilmezken, koalisyon güçlerinden saldırıya yönelik henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri
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