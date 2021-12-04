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Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (5)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika ekonomi haberi: Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,22 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,22 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 0,69'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025226-4,22
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,112620-0,84
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,056894-0,80
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,839245-0,79
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,983259-0,57
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032268-0,49
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230266-0,10
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555295-0,08
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,834157-0,06
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015166-0,69
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018291-0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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