Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,22 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 0,69'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: