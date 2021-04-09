Son dakika haberi | Yargıtay mesai arkadaşına yumruk atmaya çalışan işçinin "iş akdinin feshini" haklı buldu
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Son dakika haberi | Yargıtay mesai arkadaşına yumruk atmaya çalışan işçinin "iş akdinin feshini" haklı buldu

Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Yargıtay mesai arkadaşına yumruk atmaya çalışan işçinin 'iş akdinin feshini' haklı buldu

Son dakika haberler: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mesai arkadaşına yumruk atmaya çalışması nedeniyle işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mesai arkadaşına yumruk atmaya çalışması nedeniyle işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Kocaeli'deki bir fabrikadaki işçi, tartıştığı güvenlik görevlisine yumruk atmaya çalışması nedeniyle işten çıkarıldı.

İş akdinin haksız nedenle feshedildiğini savunan işçi dava açtı. Davaya bakan Kocaeli 6. İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin tazminata hak kazanılmayacak şekilde feshedildiğinin işveren tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Davacı işçinin tartışma sonrasında üzerine yürüdüğü güvenlik görevlisine yumruk atmaya çalıştığı belirtilen kararda, yumruğun diğer işçiye isabet etmediği vurgulandı.

İşçinin eylemini "başka bir çalışana sataşma" olarak kabul eden dairenin kararında, somut olayda yumruğun isabet etmemiş olmasının önemsiz olduğu ifade edildi.

İş sözleşmesinin işveren tarafından İş Kanununun 25/2-d maddesine göre haklı nedenle feshedildiğine işaret edilen kararda, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulünün hatalı olduğu, bunun da bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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