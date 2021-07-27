Son dakika haberi... Yabancı uyruklu genç işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Yabancı uyruklu genç işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Yabancı uyruklu genç işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir plastik fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Suriye uyruklu işçinin elektrik panosu önünde hareketsiz yattığını gören diğer işçiler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir plastik fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Suriye uyruklu işçinin elektrik panosu önünde hareketsiz yattığını gören diğer işçiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan genç işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında bir plastik fabrikasında işçi olarak çalışan Suriye uyruklu H.A. (19) isimli şahıs fabrikada çalışırken elektik panosunun olduğu alanda hareketsiz yatarken bulundu. İş yerindeki çalışanlar tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilen işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde Turgutlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekibi tarafından gerekli incelemeler yapılırken, genç işçinin cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği açıklandı. - MANİSA

Son dakika haberi... Yabancı uyruklu genç işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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