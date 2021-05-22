Son dakika haber | Van'daki silahlı kavganın zanlıları yakalandı
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Son dakika haber | Van'daki silahlı kavganın zanlıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Van'daki silahlı kavganın zanlıları yakalandı Silahla yaraladıkları şahsı defalarca yumruklamıştılar Van'ın İpekyolu ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavganın zanlıları polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Van'daki silahlı kavganın zanlıları yakalandı

Silahla yaraladıkları şahsı defalarca yumruklamıştılar

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavganın zanlıları polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Saldırganlardan biri tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 18 Mayıs tarihinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Caddede karşılaşan ve tartışmaya giren husumetliler, daha sonra tekme tokat kavga etti. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştığı sırada Ş.G. saldırganlardan biri tarafından tabancayla vuruldu. Silahla yaralanan Ş.G. isimli şahıs yerde acı içinde kıvranırken, diğer saldırgan ise yaralıyı yumruklamaya devam etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, saldırganların olay yerinden kaçtığı görülmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduktan sonra yaralı Ş.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ş.G.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, Van polisi ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

"Emniyet ekipleri harekete geçti"

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silah kullanarak ŞG.'yi yaralayan S.B. ve S.B.'nin oğlu F.B. Başkale ilçesinde 20 Mayıs tarihinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.B. tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Van'daki silahlı kavganın zanlıları yakalandı
Son dakika haber | Van'daki silahlı kavganın zanlıları yakalandı
Son dakika haber | Van'daki silahlı kavganın zanlıları yakalandı
Son dakika haber | Van'daki silahlı kavganın zanlıları yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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