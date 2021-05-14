Son dakika haberi: Türk Kızılay ekipleri görev başındaki polislerin bayramını kutladı
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Son dakika haberi: Türk Kızılay ekipleri görev başındaki polislerin bayramını kutladı

Son dakika haberi: Türk Kızılay ekipleri görev başındaki polislerin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görevi başındaki güvenlik güçlerine çikolata ikram edip, bayramlarını kutladı.

Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görevi başındaki güvenlik güçlerine çikolata ikram edip, bayramlarını kutladı.

Kastamonu Kızılay gönüllüleri, kent merkezindeki kontrol noktalarında görevi başındaki polislere ve bekçilere ziyaretlerde bulundu. Polislerle bir süre sohbet eden gönüllüler, çikolata ikram ettikten sonra bayramlarını kutladı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, AA muhabirine, Kızılay olarak her zaman insanların yanında olduklarını söyledi.

Zor bir süreçten geçildiğini kaydeden Perk, "Kısıtlama döneminin gölgesinde bir bayram geçiriyoruz. Hepimiz evlerdeyiz ama güvenlik görevlilerimiz evlerinden, ailelerinden uzakta görevlerinin başındalar. Biz de onları unutmadık. Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımızla polis noktalarını geziyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Yanlarında olduğumuzu göstermek istedik." dedi.

Bundan önce olduğu gibi sonra da sık sık ziyaretlerde bulunacaklarını ifade eden Perk, emniyet teşkilatı ve tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Güvenlik görevlileri de Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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