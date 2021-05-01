Son dakika haberi! Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı

Son dakika haberi! Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na 1 Mayıs 2010 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 5 asker için anma düzenlendi.

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na 1 Mayıs 2010 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 5 asker için anma düzenlendi.

Nazimiye ilçesindeki Sarıyayla Jandarma Karakolu'na 11 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Hasan Özüberk, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Koçyiğit, Jandarma Komando Çavuş Erman Aydın, Jandarma Komando Er Adem Şimşek ve Jandarma Komando Er Ahmet Eyce düzenlenen törenle anıldı. Sarıyayla Jandarma Karakolu'nda şehitler için düzenlenen anma törenine Vali Mehmet Ali Özkan, Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkun, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Alay Komutanı Albay Durali Ceylan katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından askerlere seslenen Vali Mehmet Ali Özkan, "Hep beraber sizlerin imanı ve kuvvetiyle görev yapmaya devam ediyoruz. Bundan 11 yıl önce sizler gibi yürekli sizler gibi kahramanlarımız burada görev yaptılar. Onlar hepimizin yürüdüğü yoldan şahadete eriştiler. Yolumuz bizlerin de sizlerin de imanıyla ve inancıyla şahadete yürümektir. Allah ömrümüzü hayırlı, vatana ve millete hayırlı vatan erlerinin yolunda yürümeyi nasip etsin. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü, yüce Türk milletinin bekası için verdiğimiz mücadele son nefer, son nefes ve son damla kana sürecek ve de son hainin nefesi kesilene kadar kesintisiz devam edecektir" dedi.

 


- Tunceli
Son dakika haberi! Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı
Son dakika haberi! Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı
Son dakika haberi! Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı
Son dakika haberi! Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı
Son dakika haberi! Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı
Son dakika haberi! Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu
Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu
Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Eda Ece Esra Erol Hakan Altun Demet Akalın
Spor Muslera Mesut Özil Cenk Tosun Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 20:11:02. #1.15#

title