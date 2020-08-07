Son dakika haberi: Trump ve Macron'dan "Lübnan'a yardım" vurgusu
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Son dakika haberi: Trump ve Macron'dan "Lübnan'a yardım" vurgusu

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan halkına yardım ulaştırılması için uluslararası ortaklarla birlikte çalışılması hususunda mutabık kaldı.

Son dakika haberi: Trump ve Macron'dan
07.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:42

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan halkına yardım ulaştırılması için uluslararası ortaklarla birlikte çalışılması hususunda mutabık kaldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Trump ve Macron'un, Beyrut'taki patlama nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirmesinden üzüntü duyduklarını ifade ettiklerini aktaran Deere, "İki lider, Lübnan halkına acil yardım ulaştırılması konusunda uluslararası ortaklarla birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, iki liderin, Birleşmiş Milletlerin İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmasının önemine de işaret ettiği belirtildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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