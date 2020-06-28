Son dakika haberi... Trabzonspor'un renklerine boyattığı aracıyla Almanya'dan Sakarya'ya geldi
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Son dakika haberi... Trabzonspor'un renklerine boyattığı aracıyla Almanya'dan Sakarya'ya geldi

Son dakika habere göre Almanya'da yaşayan Yaşar Turgut, taraftarı olduğu Trabzonspor'un renkleri olan bordo maviye boyattığı eski model aracıyla Sakarya'ya geldi.

Son dakika haberi... Trabzonspor'un renklerine boyattığı aracıyla Almanya'dan Sakarya'ya geldi
28.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:45

Almanya'da yaşayan Yaşar Turgut, taraftarı olduğu Trabzonspor'un renkleri olan bordo maviye boyattığı eski model aracıyla Sakarya'ya geldi.

Eski model aracıyla 50 yıldır yaşadığı Almanya'dan Türkiye'ye gelen Yaşar Turgut, Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ikamet eden arkadaşını ziyaret etti.

Burada bir süre arkadaşıyla sohbet eden Turgut, daha sonra memleketi Trabzon'a hareket etti.

Yaşar Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar birçok ülkeyi gezme imkanı bulduğunu söyledi.

Memleketinin hasreti ve Trabzonspor aşkıyla eski model aracının iç döşemeleri dahil dış boyasını takımının renklerine boyattığını ifade eden Turgut, "Aracıma Trabzonspor bayrağı da yaptırdım. Dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka Trabzonspor bayrağıyla karşılaşırsınız. Trabzonlu hemşehrilerimiz gittikleri her ülkede mutlaka Trabzon sevgilerini ön palana çıkarır. Bizler de büyüklerimizden gördüğümüzü çocuklarımıza, torunlarımıza bu kültür mirasımızı bırakmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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