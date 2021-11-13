Son dakika haberi... TEM'de kaza: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... TEM'de kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... TEM'de kaza: 3 yaralı

Son dakika habere göre TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

KOCAELİ (İHA) - TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara İstikameti Alikahya mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafik sebebiyle 34 BD 4839 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü C.Ç.'nin yavaşlaması neticesinde aynı istikamette seyir halinde olan 42 H 0272 plakalı Mazda marka otomobil sürücüsü H.Y. ve 34 TF 869 Woslwagen marka sürücüsü U.K. duramayarak önlerindeki araçlara çarptı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'i çocuk 3 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alarak en yakın hastaneye götürdü.

Kazada 3 otomobilden 2'si kullanılamaz hale geldi. 2 otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberi... TEM'de kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi... TEM'de kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi... TEM'de kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi... TEM'de kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi... TEM'de kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi... TEM'de kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi... TEM'de kaza: 3 yaralı

Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

 Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

 Hatalı sollama ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı

Hatalı sollama ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title