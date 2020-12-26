Son dakika haberi | Sultanbeyli Salgın Denetim Merkezi Ekipleri, ihbarları anında değerlendiriyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli Salgın Denetim Merkezi Ekipleri, Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması, 112 ve 155 üzerinden Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşların yaptığı ihbarları en hızlı şekilde değerlendirerek, gerekli inceleme ve denetimleri hızlı bir şekilde yapıyor.

Sultanbeyli Salgın Denetim Merkezi Ekipleri, Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması, 112 ve 155 üzerinden Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşların yaptığı ihbarları en hızlı şekilde değerlendirerek, gerekli inceleme ve denetimleri hızlı bir şekilde yapıyor.

İlçe Filyasyon Takip Kurulu bünyesinde bulunan İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlileri Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, 112 ve 155 üzerinden Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşların yaptığı ihbarları en hızlı şekilde "İş yeri veya Mahalle Denetim Ekiplerine" iletiyor. Daha sonra konuyla ilgili gerekli inceleme ve denetimler hızlı bir şekilde yapıyor. Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi, 1 Ağustos - 23 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan 2233 ihbarı anında inceleyerek yüzde 100 olarak sonuçlandırdı.

31 ekip ve 174 personelle izolasyon denetimi

İzolasyon altında bulunan vatandaşlarımızın izolasyon kurallarına uyup uymadığının yerinde denetleyerek bulaş riskini en aza indirmek amacıyla korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan 31 ekip ve 174 personel izolasyon altındaki vatandaşlarımızın denetimlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

"Salgın Denetim Merkezimiz, 7 gün 24 saat görev yapıyor"

İlçe Salgın Denetim Merkezi çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Gelen tüm ihbarlar anında değerlendirilmekte ve yüzde 100 olarak sonuçlandırılmaktadır. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 9 bin 56 adet işyeri denetimi ve 203 bin 487 adet izolasyon denetimi yaptı. Sultanbeyli'de toplam 212bin 543 adet re'sen denetim gerçekleştirildi" dedi.

"Tedbirler ve denetimler sonucunda vaka sayıları azalıyor"

Kaymakam Kubilay, "Sultanbeyli'de vaka sayılarında hem alınan tedbirler, hem yapılan denetimler, hem de getirilen kısıtlamalar sonucunda vaka sayılarında önemli ölçüde azalma olduğunu müşahede ediyoruz. Devletimizin aldığı tüm kurallara uyan vatandaşlarımıza ve iş yerlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı