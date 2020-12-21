Son dakika haberi... Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama
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Son dakika haberi... Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

21.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:14
Son dakika haberi... Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 14-20 Aralık tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 10'u PKK, 1'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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