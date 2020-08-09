Son dakika haberi... Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Gerger ilçesinde seyir halindeki araca yapılan silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde seyir halindeki araca yapılan silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Özgür Bayhan (29) yönetimindeki 02 AAD 128 plakalı kamyonet Gerger ilçe merkezindeki bir düğüne giderken Eskikent Köyü yol ayrımında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Biri çocuk 3 kişinin içinde bulunduğu kamyonetin şoförü Özgür Bayhan kafasına aldığı kurşunla yaralandı. Kendi imkanları ile kamyonetle hemen Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Özgür Bayhan, buradaki ilk müdahalesinden sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor - ADIYAMAN

Kaynak: İHA