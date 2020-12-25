Son dakika haberi! Selendi'nin 78. serası da tamamlandı

Son dakika habere göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik olarak hayata geçirdiği 'Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında Selendi ilçesinde yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen 78'inci seranın kurulumu...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik olarak hayata geçirdiği 'Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında Selendi ilçesinde yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen 78'inci seranın kurulumu da tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında yüzde 75 hibeli olarak desteklenen seracılık projesi kapsamında tamamlanan seralar üreticilere teslim edilmeye devam ediliyor. Proje kapsamında Selendi'de başvuruda bulunan üreticilerin konstrüksiyon montajları tamamlanan seralar, üreticilere teslim ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Selendi ilçe merkezinde montajı tamamlanarak teslim edilen seraya ziyarette bulunarak hayırlı kazançlar dileklerini iletti. Ziyarette Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile üreticiler yer aldı. Yapılan çalışmalar ve üretim hakkında bilgi alan Yıldırım, üreticilere hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Seralarını teslim alan üreticiler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirirken, emeği geçen personellere de teşekkürlerini iletti.

Başkan Savaş'tan teşekkür

Projenin önemine dikkat çeken ve hayata geçmesinde emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teşekkür eden Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, tarımsal alanda önemli bir yeri olan Selendi'de çiftçinin gelirlerinin artmasına yönelik yapılan sera desteğinin hayırlı olmasını diledi.

"Üreticilerimize desteğimiz devam edecek"

Selendi'de 2020 yılı içerisinde 17, toplamda da 78'inci serayı tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önem verdiği ve üreticimizin gelirini arttırmaya yönelik bu çalışmada, Selendi ilçemizdeki 78'inci serayı da tamamlamış bulunuyoruz. Yüzde 75'i Büyükşehir Belediyemizce hibe olarak verilen projemizde, başvuran üreticimiz burada ürettiği ürünleri satma imkanı bularak, gelirini arttırma fırsatı buluyor. Böylesi önemli bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde üreticilerimize desteğimiz devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı