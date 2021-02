Son dakika haberi! Satranç Federasyonu'nun 30'uncu yılı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda kutlandı

Türkiye Satranç Federasyonu, (TSF) 30'uncu yılını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen etkinlikte konuşan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında çaba ve gayretle varlığını hissettiren Satranç Federasyonumuzun 30'uncu kuruluş yıl dönümünü de kutluyorum. Her zaman ifade ettiğimiz bir kavram var; Diyoruz ki spor birkaç branştan ibaret değildir, o yüzden bugün sizlerle birlikteyiz. O yüzden pek çok ilde, ilçemizde, beldelerimizde pek çok branşı erişilebilir kılmanın ve bunu başarmanın heyecanını duyuruyoruz. O yüzden ben bugüne kadar bu özel branşın gelişiminde yayılmasında ve erişilmesinde katkılar sağlayan herkesi gönülden kutluyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, satranç sporunun zihinsel anlamda pek çok sosyal katkısı olan ve eğitimle birlikte farklı anlamda pozitif katkıları ortaya koyan bir branş olduğunu belirterek, "Satranç gibi tüm branşlarımızın hem bedensel hem ruhsal hem sosyal anlamda gelişmesi için çaba harcayan bir hükümetimiz var. Sporu her anlamda destekleyen cumhurbaşkanımızla çok büyük aşamalar kat ettik. Çok büyük bir devrimi gerçekleştirdik" diye konuştu."TÜRKİYE SATRANÇ ÖĞRENİYOR PROJESİ'Nİ TÜM YILA YAYALIM"TSF'nin 'Türkiye Satranç Öğreniyor' projesini tüm yıla yaymak istediklerini ve bu konuda federasyonu destekleyeceklerini vurgulayan Bakan Ksapoğlu, "Satranç tarih ile buluşuyor projesi federasyonun çok anlamlı bir projesi. Gençlerimizi sporcularımızı farklı perspektif açısından geliştiren güçlendiren bir proje. Türkiye Satranç Öğreniyor projesi. Yeni bir başlangıç olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Öğrenmenin yaşı yok biz beşikten mezara kadar öğrenmeyi öğüt almış bir geleneğin torunlarıyız. O yüzden öğreneceğiz. Satranç Öğreniyor Türkiye projesi çok anlamlı proje. Bugün başlayacak bu projenin 7 Martta bitmesi söz konusu ama biz bunu tüm yıla yayalım biz de bakanlık olarak yanınızda oluruz. Bu projeyi yıl boyunca çok değerli hocalarımızla birlikte 2021 yılının yeni bir başlangıcı olarak kazandırırız" ifadelerini kullandı."SATRANÇ ETKİLEYİCİ SPOR DALLARINDAN BİR TANESİ"Ankara'da satranç için bir tesis kurduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürü: "Satranç etkileyici branşlardan bir tanesi. Çocuklarımızın gelişimi açısında da çok önemli bir branş. Bir strateji geliştirme ve bir fikir tartışması geliştirme ve yetiyi kazandırma açısından önemli bir branş. Satrançtaki oyuncuların eğitim ve akademik alanda pek çok başarıya imza attığını görüyoruz. Satrançla bütünleşmek, analitik anlamda bir düşünme ve bu anlamda bir geleceği şekillendirmek açısında önemli diye düşünüyoruz. Özellikle satrancın ülkemizdeki son dönemdeki gelişiminden gurur duyuyoruz. 1 milyon satranç sporcusu genel anlamda güzel bir sonuç, bu anlamda ayrı bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. 30.yılı kutluyoruz ama inanıyorum ki satranç hem sporcuları hem yönetimiyle nice yıllar, Türk sporu için geleceğimiz gençlerimiz için nice başarıları artırarak güçlendirerek devam edecek. Geçtiğimiz yıl Antalya 'da çok gurur duydum orada bir spor organizasyonu yoktu bir aile vardı. Sporcularımızı oraya getiren yönlendiren aileleri çok anlamlı bir çabayı ortaya koyuyorlar, bu yıl beraber olamasak da gönüllerimiz beraber. Ankara'daki yeni tesisler çok önemli bir heyecan kaynağı. Çok kısa bir sürede sizlerle buluşturacağımız bu tesisin de hem satranç camiamız hem gençlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."TSF BAŞKANI GÜLKIZ TULAY: PANDEMİNİN EN FAAL FEDERASYONUYDUKTSF'nin 30'uncu yıl etkinliğinde TSF'nin pandemi döneminin en faal federasyonu olduğunun altını çizen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Bakanlığımızın da desteğiyle güzel ülkemiz için artık bir satranç ülkesi diyebiliyoruz. Bizler de ülkemizin en popüler sporları branşları arasında yer alan satrançta, 1 milyon lisanslı sporcu hedefine ulaşmak üzereyiz. Her ferdinin çok kıymetli olduğu satranç ailemizin şu anda 999 bin 505 lisanslı sporcusu bulunmaktadır. Etkinlik çerçevesinde 'Satranç Tarih ile Buluşuyor' projemizde çekilen fotoğraflardan oluşan çok özel bir sergi hazırladık. Sergideki fotoğraflar ülkemizin dört bir köşesinin güzelliklerini gözler önüne seriyor. Türkiye'nin doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürünün satranç sporu ile birlikte yansıtıldığı bu sergide, spor ve sanatı bir araya getirmeye çalıştık. Ağrı'dan İzmir'e, Adana'dan Giresun'a ülkemizin tarihi güzellikleri ile buluştuk. Yüreğimizi ısıtan bu güzel görselleri fotoğraf sergisi ile taçlandırmak istedik. Her yıl sömestr tatilinde düzenlediğimiz Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası'nı geçtiğimiz yıl Sayın Bakanımızın teşrifleriyle yaklaşık 7 bini aşkın satranç ailemizin katılımıyla Antalya'da düzenlemiştik. Bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemesek de şampiyonamıza katılan sporcularımız ile dijital kampta buluştuk. Kampımız sporcularımızın heyecanı ve mutluluğuyla dolu dolu bir programla devam ediyor.Sizin bu desteğiniz sayesinde satranç sporu artık çok daha güçlü. Bizler de satranç sporunun geleceğine dair çok daha umutluyuz" dedi. "Türkiye'nin dört bir tarafından tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerin satranç sporu ile birleştiği "Satranç Tarih ile Buluşuyor" sergisinin de açılışının yapıldığı 30'uncu yıl etkinliğinde Bakan Kasapoğlu ve TSF Başkanı Gülkız Tulay 2 bin 500 sporcunun yer aldığı Dijital Kampı da çevrimiçi olarak ziyaret etti. Milli sporcular Gülenay Aydın ve Berke Çaputçuoğlu da etkinlik çerçevesinde özel bir simultane maç yaptılar.

Etkinlikte, satranç sporuna maddi ve manevi destek veren Genel Sponsor Spor Toto, Ana Sponsor Türkiye İş Bankası, Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Sponsoru Arzum ve Türkiye Satranç Şampiyonası Sponsoru Güriş Holding plaket ile ödüllendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ