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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AA, Reşit Dağ - Güncel
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Viranşehir- Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi yakınlarında 34 JB 9126 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Reşit Dağ - Güncel

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