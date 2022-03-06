Son dakika haberi... Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Viranşehir- Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi yakınlarında 34 JB 9126 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Reşit Dağ - Güncel