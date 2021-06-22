Son dakika haberi... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Bafra ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen M.B, R.D, E.Ç. ve E.C'yi yakaladı.
Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler, 81,68 gram sentetik uyuşturucu, 1,87 gram kenevir tohumu ve 9 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek