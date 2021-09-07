Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alaettin A'nın (49) kullandığı 55 AFY 638 plakalı otomobil ile Mustafa Karatay (71) kontrolündeki 55 RJ 532 plakalı motosiklet, Samsun-Ordu kara yolu Kayadibi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü Karatay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde bulunan ve yaralanan Feyza T.A. (22), sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mustafa Karatay'ın cenazesi de savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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