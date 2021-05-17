Son dakika haberi... Sakarya'da fabrikanın deposunda yangın
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Son dakika haberi... Sakarya'da fabrikanın deposunda yangın

Son dakika haberi... Sakarya'da fabrikanın deposunda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir fabrikanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir fabrikanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında tahta paletler ve bazı malzemeler zarar görürken, alevlerden zarar görmeyen eşyalar çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı.

Yangın, Erenler ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi Uluyol Caddesi 1268. Sokak'ta bulunan bir fabrikanın depo kısmında meydana geldi. Depodan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın, fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında depoda bulunan tahta paletler ve bazı malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Fabrika çalışanları ise, alevlerden zarar görmeyen eşyaları dışarıya çıkarttı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika haberi... Sakarya'da fabrikanın deposunda yangın
Son dakika haberi... Sakarya'da fabrikanın deposunda yangın
Son dakika haberi... Sakarya'da fabrikanın deposunda yangın
Son dakika haberi... Sakarya'da fabrikanın deposunda yangın
Son dakika haberi... Sakarya'da fabrikanın deposunda yangın
Son dakika haberi... Sakarya'da fabrikanın deposunda yangın
Son dakika haberi... Sakarya'da fabrikanın deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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