Son dakika haberi | Pandemiyle mücadelede KKTC bir çok ülkeyi geride bıraktı Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede nüfusa göre vaka sayısı sıralamasında 147'inci sırada yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede nüfusa göre vaka sayısı sıralamasında 147'inci sırada yer aldı.

Doğu Akdeniz'in incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede nüfusa göre vaka sayısı sıralamasında 147'inci sırada yer aldı. Nüfusa göre kaybedilen hasta sayısında dünyada 168'inci sırada yer alan KKTC, Güney Kıbrıs'ı geri de bıraktı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, Covid-19'da elde edilen başarıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜRKİYE SAYESİNDE UMUTLU BAKIŞ

Rakamlara göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, vaka, kaybedilen hasta ve aktif vaka sayısında KKTC'den beş kat daha fazla yer aldı. KKTC'nin Covid-19'da yakaladığı başarıyı değerlendiren Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ercan Turhan, hem güvenli hem de huzurlu bir ülke olduklarını ifade etti. Kuzey Kıbrıs'ın tatilciler için de önemli bir ülke haline geldiğini kaydeden Turhan, "Kuzey Kıbrıs, Türkiyemizin de büyük destekleriyle pandemi dönemini en iyi şekilde geçirmiştir" dedi. Türkiye'nin KKTC'de ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış 100 yataklı acil durum pandemi hastanesi yapmaya başladığını kaydeden Turhan, "Sağlık alınında atılan adımlarla, geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Başbakan Tatar da, KKTC'de yapımı başlanan acil durum pandemi hastanesinde incelemeler yaptı. Türkiye Cumhuriyeti devletine salgın sürecinde Kıbrıs Türk Halkına ve KKTC'ye verdiği destek için teşekkür eden Tatar, hükümetin salgın sürecinde bir acil durum hastanesi yapmak için harekete geçtiğini, ancak proje aşamasında önlerine çıkarılan birtakım engeller nedeniyle hastanenin yapımına başlanamadığını anlattı. Tatar, bu durum üzerine kendisinin konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini ve onun da bu talebe büyük bir anlayış göstererek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a gereğinin yapılması için talimat verdiğini belirtti.

Kaynak: DHA