Son dakika gündem: Pakistan'da çarşıda bombalı saldırı: 3 ölü, 22 yaralı

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Lahor kentindeki bir çarşıda gerçekleştirilen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Lahor kentindeki bir çarşıda gerçekleştirilen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentindeki Anarkali Çarşısında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları da kırılırken, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

(Abid Mazhar-İHA)