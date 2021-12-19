Son dakika haberi! Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 1 kişi öldü

Son dakika haberi! Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 1 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Beçin Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. 27 yaşındaki İpek Yalçın'ın kontrolünde seyreden 48 LM 748 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 48 U 1414 plakalı tıra çarptı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araç içerisinden çıkarılan Yalçın'a sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika haberi! Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 1 kişi öldü

Son dakika haberi! Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 1 kişi öldü

Son dakika haberi! Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 1 kişi öldü

Son dakika haberi! Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 1 kişi öldü

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