Son dakika haberi | MİT'in operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist "gri liste"den Bir son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 30 Temmuz 2020'de Şırnak/Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede aranan teröristler arasında olduğu belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 30 Temmuz 2020'de Şırnak/Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede aranan teröristler arasında olduğu belirlendi. Alınan bilgiye göre, MİT'in operasyonuyla Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü PKK üyesinden birinin, gri listede arananlar arasında bulunan "Brüsk İsrail" kod adlı Seyithan Acay olduğu tespit edildi. Terörist Acay'ın, PKK'ya 2006'da katıldığı, 5 yıl İsrail'de kaldığı, 2018'de sözde Botan Saha/Mava Bölgesi sorumlusu olduğu, son olarak Küpeli/Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Kaynak: AA