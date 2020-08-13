Son dakika haberi! Mermili tehdit paylaşımı yapan şüpheliye dava
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Son dakika haberi! Mermili tehdit paylaşımı yapan şüpheliye dava

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sosyal medya hesabından içi mermi dolu kavanoz fotoğrafı paylaşarak CHP ve HDP'lileri tehdit ettiği iddia edilen şüphelinin 6 yıla kadar hapsi istendi.

Son dakika haberi! Mermili tehdit paylaşımı yapan şüpheliye dava
13.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:48

Sosyal medya hesabından içi mermi dolu kavanoz fotoğrafı paylaşarak CHP ve HDP'lileri tehdit ettiği iddia edilen şüphelinin 6 yıla kadar hapsi istendi.

Sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mayıs 2020 tarihinde içi mermi dolu kavanoz fotoğrafı paylaşarak CHP ve HDP Genel Merkezi ile tüzel kişiliğini hedef aldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi kararı ile serbest bırakılan Mehmet Emin Göç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Emin Göç'ün sosyal medya hesabından içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaştığı belirtildi. Paylaşımın üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP ve HDP Genel Merkezi hesaplarını etiketleyerek tehdit içerikli paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

"Basit bir tehdidi aşmıştır"

Şüphelinin paylaşımında içi mermi dolu kavanoz resmiyle CHP ve HDP Genel Merkezi'ni ve tüzel kişiliğini hedef aldığı vurgulandı. Eylemin basit bir tehdidi aştığının belirtildiği iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'nin tüzel kişiliğini temsil eden kişiler olup gerçekte hedef alınan CHP tüzel kişiliği ve onun seçmeni olduğu, bu nedenle Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu'nun şikayetlerinin alınmadığı vurgulandı.

6 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, şüpheli Göç'ün "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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