Son dakika haberi: Manisa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Manisa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

20.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 23:54
Son dakika haberi: Manisa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen kişilere yönelik 3 gün önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinden 8'i serbest kalırken, T.V. ile O.Y. isimli 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürülen 7 ayrı noktadaki adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

İlgili Haberler

Son dakika: Yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika: Yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika gündem: Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz İrem Derici Funda Eryiğit
Spor Erol Bulut Mert Günok Caner Erkin Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Aydın Kasım Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Manisa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 23:57:44. #1.15#
title