Son dakika haberi: Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
15.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:34
Son dakika haberi: Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçadağ ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda İ.D. ve N.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş