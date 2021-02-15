Son dakika haberi: Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberi: Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

15.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:34
Son dakika haberi: Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçadağ ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda İ.D. ve N.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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