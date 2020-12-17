Son dakika haberi | Kırıkkale'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil eve çarptı
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Son dakika haberi | Kırıkkale'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil eve çarptı

17.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:10
Son dakika haberi | Kırıkkale'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil eve çarptı

Son dakika haberi: Kırıkkale'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil eve çarptı, araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil eve çarptı, araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan 06 DK 6638 plakalı otomobili Yuva Mahallesi'nde fark eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sürücüye "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına uymayan ve kaçan sürücü, Çullu Caddesi 2416. Sokak'ta aracıyla önce telefon direğine ardından da bir eve çarptı.

Kazanın ardından olay yerine takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü E.Y. ile araçtaki H.A. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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