Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Melikgazi ilçesinde L.G'nin ikametinde yapılan aramada 1077 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri