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Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
25.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:21

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035058 1,83
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,270423 1,82
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,080863 1,81
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068021 1,80
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,822111 1,79
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009330 2,69
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,402242 2,53
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022984 2,15
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032567 2,02
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039886 1,97
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053230 3,42
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034643 3,06
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,101875 2,96
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,105620 2,89
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092054 2,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,710516 2,16
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,098232 1,96
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,298802 1,22
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023854 0,96
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,189384 0,75
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,872878 2,11
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,180076 2,08
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060649 1,71
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,974257 1,70
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,022823 1,69
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038193 2,14
Garanti Portföy Altın Fonu 0,126967 2,12
Deniz Port. Altın Fonu 0,055575 2,10
İş Portföy Altın Fonu 0,049908 2,09
TEB Portföy Altın Fonu 0,108490 2,08
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,095231 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028968 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059037 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022460 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022639 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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