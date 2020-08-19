Son dakika haberi! Kardeşler arası arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
Son dakika haberi: Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü.
19.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:23
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Servetiye Karşı Mahallesi'nde Mustafa C. (67) ile kardeşi Mehmet C. (49) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa C, kardeşi Mehmet C'ye tabancayla ateş etti.
Ağır yaralanan Mehmet C, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aracıyla olay yerinden kaçan Mustafa C. Armutboğazı mevkisinde kaza yapması üzerine Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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Kaynak: AA