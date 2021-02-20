Son dakika haberi... Karamürsel'de ihtiyaç sahiplerine patates yardımı
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Son dakika haberi... Karamürsel'de ihtiyaç sahiplerine patates yardımı

20.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:38
Son dakika haberi... Karamürsel'de ihtiyaç sahiplerine patates yardımı

Gelen son dakika haberlerine göre Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği, üyelerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 ton patates dağıttı.

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği, üyelerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 ton patates dağıttı.

Dernek başkanı Hatice Tiryaki, Türk Kızılay Niğde Şubesi Başkanı Kemal Gençoğlu'nun desteğiyle 10 ton patatesin Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğine bağışlandığını söyledi.

Patateslerin Karamürsel Belediyesi tarafından tahsis edilen tırla Karamürsel'e getirildiğini anlatan Tiryaki, "Gelen 10 ton patates Kemal Paşalılar Roman Derneğinin başkan ve üyeleri tarafından indirildi. Derneğimizin deposuna indirilen patatesleri dernek üyelerimizle birlikte poşetleyerek engelli üyelerimize, ihtiyaç sahiplerine ve Roman vatandaşlarımıza dağıttık." diye konuştu.

Tiryaki, hayırsever vatandaşlar destek verdiği sürece yardımlarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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