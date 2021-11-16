Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Buca ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.
Gediz Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan birbiriyle akraba iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar pompalı tüfek ve tabancalarla birbirlerine etti.
Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken, park halindeki hafif ticari araç ile otomobile kurşun isabet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.