Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı
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Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı

23.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:56

Son dakika gündem haberi: Isparta'da esnaf arasında çıkan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Isparta'da esnaf arasında çıkan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde esnaflık yapan M.A. ile M.Ç ve A.Ç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen M.A, olay yerinden kaçarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, M.Ç ve oğlu A.Ç'yi gözaltına aldı.

Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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