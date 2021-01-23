Son dakika haberi: Esnafın kavgası kameraya yansıdı

Isparta'da esnaf arasında çıkan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde esnaflık yapan M.A. ile M.Ç ve A.Ç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen M.A, olay yerinden kaçarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, M.Ç ve oğlu A.Ç'yi gözaltına aldı.

Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı