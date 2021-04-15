Son dakika haberi... İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi öldü
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Son dakika haberi... İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi öldü

Son dakika haberi... İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 9 bin 663 yeni vaka tespit edildi, 126 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 9 bin 663 yeni vaka tespit edildi, 126 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 202'ye yükseldi.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra ve Madrid özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıktı.

Ülkede toplam can kaybı, son 24 saatte 126 artışla 76 bin 882'ye, vaka sayısı 3 milyon 396 bin 685'e ulaştı.

Bakanlık, 9 bin 724 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü, bunlardan 2 bin 143'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, evlerde misafirlik yasağı ile özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Aşılama süreci

Öte yandan Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlandırıldığı, yaşlı bakımevinde kalanlar ve personel, güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları, öğretmenler gibi öncelikli grupların yanı sıra 70-79 yaş grubundakilerin aşılandığı İspanya'da, ilk doz aşı olanların sayısı nüfusun yüzde 18'ini oluşturan 8 milyon 600 bine ulaştı.

Ülkede aşılama süreci tamamlananların sayısının ise nüfusun yüzde 7'sine denk gelen 3 milyon 253 bin 537 olduğu belirtildi.

Hükümet, ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmayı hedefliyor. Bunun için aşılama hızının 2,5 kat artırılması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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