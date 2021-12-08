Son dakika haberi | İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Dezenformasyon, gerçekten şaşırıyoruz (2)

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ SAVUNMA SANAYİ İL BULUŞMASI'NA KATILDI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen SANTEK Dijital Fuarı Açılışı ile Kocaeli Savunma Sanayi İl Buluşması'na katıldı. Programda konuşan İsmail Demir, "Her daim istiklal davasında olan milletimizin istikbali için üzerimize düşen görevi layığı ile yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün savunma sanayimiz, diğer sektörler ve kamu yapılanmaları için örnek gösterilen başarılara imza atmıştır ama en önemlisi, yüce milletimizin gurur duyduğu bir duruma ulaşmıştır. Bu da vizyoner bir yaklaşım, büyük bir siyasi irade ve kararlılık neticesinde devam eden bir çalışma olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizin savunma sistem tedariki ve savunma sanayini yönlendirme konusunda yürütülen çalışmalar devam etmekte ve bunun neticesinde, savunma ürün ve hizmetlerimiz hem güvenlik birimlerimize hem de farklı coğrafyalardaki stratejik iş birliği içerisinde bulunduğumuz dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine ve güvenlik güçlerine teslim edilmektedir. Bu iş birliğimizi de gün geçtikçe geliştirmekteyiz" dedi.