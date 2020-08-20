Son dakika haberi | İşadamına aracının önünde kanlı pusu: 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | İşadamına aracının önünde kanlı pusu: 2 ölü

Son dakika haberleri: İşadamına aracının önünde kanlı pusu: 2 ölü Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir işadamı park halindeki aracının önünde silahlı saldırıya uğradı.

20.08.2020 22:59 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:04

İşadamına aracının önünde kanlı pusu: 2 ölü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir işadamı park halindeki aracının önünde silahlı saldırıya uğradı. İşadamı ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerinde kurşunların hedefi oldu.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kavuklaaltı mevkisinde sahilde 34 BUH 343 plakalı Porsche marka park halinde duran cip uzun namlulu silahla tarandı. İddialara göre Ereğlili işadamı Yavuz Beşikçi ile yanında ismi öğrenilemeyen bir kadına, aracın önünde sohbet ederken husumetlisi olduğu öne sürülen şüpheli yada şüphelilerce ateş açıldı.

Bu arada arkadan seyreden 67 SF 610 plakalı aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiası ile şüphelilerce ateş açıldı. Şok yaşayan sürücü aracına isabet eden kurşunlarla olayı ucuz atlattı. Olayın şokunu yaşayan sürücü, bir süre aracın önünde kendine gelemedi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberi alan işadamının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından işadamı Yavuz Beşikçi'nin ve kimliği öğrenilemeyen kadının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılacak.

Olayın faili yada faillerinin yakalanması için geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | İşadamına aracının önünde kanlı pusu: 2 ölü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Politika
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Politika
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti Güncel
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı Güncel
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Demet Akalın Sertab Erener
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İşadamına aracının önünde kanlı pusu: 2 ölü - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 00:29:10. #1.15#
title