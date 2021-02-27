Son dakika haberi! Hocalı Katliamı şehitleri anıldı
Son dakika gündem haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde düzenlenen anma programından görüntüler "Hocalı'ya Adalet" yazılı pankartlardan görüntüler Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli'nin konuşması NEW ABD'nin New York kentinde Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla Birleşmiş...
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde düzenlenen anma programından görüntüler
"Hocalı'ya Adalet" yazılı pankartlardan görüntüler
Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli'nin konuşması NEW ABD'nin New York kentinde Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde toplanan bir grup Azerbaycanlı, kurbanlar için anma programı düzenlendi. Programda göstericiler "Hocalı'ya Adalet" yazılı pankartlar taşıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol