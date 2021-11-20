Son dakika haberi: Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı - Haberler
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Son dakika haberi: Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Son dakika haberleri... HATAY'da, askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

HATAY'da, askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Antakya- Reyhanlı yolunda 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan yaralı çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Son dakika haberi: Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Son dakika haberi: Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Son dakika haberi: Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Son dakika haberi: Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Son dakika haberi: Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Son dakika haberi: Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

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Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

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