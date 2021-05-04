Son dakika haberi | Göle'de polis ve zabıtadan ortak uygulama
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Son dakika haberi | Göle'de polis ve zabıtadan ortak uygulama

Son dakika haberi | Göle'de polis ve zabıtadan ortak uygulama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ardahan'ın Göle ilçesinde polis ve zabıta ekipleri ortak olarak yaptıkları uygulamalarla tam kapanma kurallarını sıkı şekilde uygulamaya devam ediyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde polis ve zabıta ekipleri ortak olarak yaptıkları uygulamalarla tam kapanma kurallarını sıkı şekilde uygulamaya devam ediyor.

Göle Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri ilçede adeta kuş uçurtmuyor. Devriye araçları ile vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, gece ve gündüz 24 saat esasında yaptıkları uygulamalarla kurallara uymayanlar hakkında ceza uyguluyor. - ARDAHAN

Son dakika haberi | Göle'de polis ve zabıtadan ortak uygulama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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